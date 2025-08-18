Proceso meteorológico

Ciclogénesis en Argentina: qué significa y cómo puede afectar a nuestro país

La palabra suele sonar alarmante y se confunde con huracanes o tormentas devastadoras. Sin embargo, la ciclogénesis es un proceso atmosférico que en algunos casos puede provocar lluvias, vientos fuertes o sudestadas en el Río de la Plata.