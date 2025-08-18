Lunes con alerta amarillo por tormentas fuertes en el pronóstico de la ciudad de Santa Fe

▶️ En este video te mostramos cómo desde el @SMN_Argentina calibramos los instrumentos que utilizan los observadores en nuestras más de 120 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país 🇦🇷



💪 Un trabajo esencial para garantizar precisión y calidad en cada medición 🌡️ pic.twitter.com/ctfK9EZ4v5