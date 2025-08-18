Reconocerán a Ricardo Dupuy por sus relatos literarios

Este martes, 19 de agosto, a partir de las 10, en la Sala de Reuniones Agustín Zapata Gollán del Concejo Municipal de Santa Fe (Salta 2943), se llevará a cabo la entrega formal de la Declaración de Interés Municipal al escritor, abogado y docente santafesino Ricardo Dupuy, por sus relatos literarios basados en hechos reales sobre el Puerto de Santa Fe, los que han sido publicados por El Litoral especialmente durante los últimos cinco años.
Dupuy empezó sus publicaciones en este medio en 2020, en plena pandemia de Covid 19, justamente con una serie de historias enmarcadas bajo el título "Coronavirus, efectos colaterales". A su vez, en 2021 dio forma al ciclo "El primer desembarco", compuesto por relatos históricos literarios sobre la gesta del explorador y cartógrafo veneciano Sebastián Gaboto y el Fuerte de Sancti Spiritu, fundado por el citado navegante en 1527.
En 2022, Ricardo publicó una serie de episodios ligados al pasado edilicio de la ciudad de Santa Fe y a su gente, más precisamente -como su título así lo indica- al "Esplendor, misterio y ocaso del Edificio Plaza Ritz", ciclo de notable repercusión en los lectores. Ya en el año 2023 dio forma a las historias de la serie "Cementerios de Santa Fe-Difusos Relatos" (también de destacada recepción en el público) y en 2025 a "Puerto de Santa Fe-Kilómetro 584-Margen derecha", cuya publicación semanal comenzó el 27 de abril y finalizó el pasado domingo.
