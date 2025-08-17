Vecinales de Santa Fe destacan avances y nuevos desafíos en la prevención del delito

La seguridad en Santa Fe atraviesa un momento de transformación, con avances tecnológicos y la construcción de nuevas estaciones policiales que buscan mejorar la atención a los vecinos. Susana Spizzamiglio, presidenta de la Red de Vecinales, dialogó con Santa Fe Policiales por CyD Litoral sobre los cambios y desafíos en la ciudad.
“Se notan mejoras respecto a gestiones anteriores, con cambios a nivel tecnológico, recursos humanos, capacitación y espacios físicos. Pronto comenzarán las obras de tres estaciones policiales: en Parque Juan de Garay, zona norte y centro”, explicó Spizzamiglio.
La primera estación, en el barrio Parque Juan de Garay, ya tiene la licitación abierta y comenzará sus obras en breve. La segunda, originalmente prevista en el Parque Federal, fue postergada a la espera de definiciones sobre terrenos fiscales dependientes de Nación. La tercera estará en la zona norte, en el barrio Dorrego, con licitación programada para octubre o noviembre.
La motorizada de la Seccional 11 operará las 24 horas para reforzar la seguridad.
Motorizada 24 horas y nueva estructura
“En la parte trasera de la Seccional 11 funcionará la motorizada, con más de 100 unidades disponibles para atención las 24 horas. Mantendrán personal administrativo y harán recorridas por toda la ciudad siguiendo cuadrículas, para garantizar la cobertura”, detalló la dirigente vecinal.
Actualmente, solo permanecen 11 mujeres detenidas en la sección femenina, mientras que el resto de los internos fue trasladado a otros establecimientos penitenciarios. La motorizada estará en constante recambio de personal, trabajando en distintos horarios y reforzando la presencia policial en toda la ciudad.
Jóvenes en conflicto con la ley y prevención
En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley, Spizzamiglio remarcó que, tras la intervención en barrios como Tedesco, se logró desactivar varias bandas de “pirañas”. “Quedan algunos lugares donde el control no es exhaustivo, pero con el nuevo código penal juvenil y la capacitación del personal, se busca una categorización específica para menores”, indicó.
El sistema prevé que los jóvenes cumplan sus penas en sectores específicos, como una parte de la penitenciaría de Las Flores, según la gravedad de los delitos. La vecinalista destacó la importancia de la coordinación con la policía y los programas de reinserción familiar.
Los barrios de Santa Fe contarán con mayor presencia policial y atención vecinal. Foto: Luis Cetraro
“La información más reciente indica que algunos menores con conductas reiteradas fueron trasladados temporalmente a otras localidades y luego reintegrados a sus familias, buscando equilibrar la seguridad y la atención educativa y social”, agregó.
Las acciones combinan infraestructura, tecnología y trabajo vecinal. Las estaciones de la ciudad permitirán fortalecer la cercanía entre los vecinos y los cuerpos policiales, atendiendo tanto delitos como problemáticas sociales y juveniles, y asegurando una mejor coordinación con los distintos organismos de la provincia.
