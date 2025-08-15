#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Demorado

Cámaras del 911 detectaron a un hombre cargando un monitor "sospechoso"

Operadores de videovigilancia alertaron a la Policía sobre un hombre que intentaba ocultar el artefacto entre sus ropas. Terminó demorado.

El involucrado no supo justificar la procedencia del artefacto.
 13:53
Por: 

En la madrugada del viernes, un patrullaje de rutina terminó con la aprehensión de un hombre que deambulaba por la ciudad con un monitor de computadora cuya procedencia no pudo justificar. El episodio ocurrió en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Juan Pablo López.

El hecho se inició cerca de la 1.20, cuando operadores de las cámaras de seguridad del 911 alertaron a un móvil policial que patrullaba la zona de Gorostiaga. En las imágenes, se observaba a un sujeto manipulando y ocultando entre sus prendas un monitor de color negro.

El monitor quedó en calidad de secuestro en sede policial.El monitor quedó en calidad de secuestro en sede policial.

Minutos después, personal policial logró interceptarlo en la esquina de Aristóbulo del Valle y Juan Pablo López. Al ser identificado como J. D. , de 34 años, se determinó que no contaba con documentos y tampoco pudo acreditar la propiedad del artefacto.

El elemento en cuestión —un monitor marca LG— fue secuestrado preventivamente, mientras que el individuo fue trasladado en calidad de demorado, imputado por infracción al artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, que faculta a la detención de personas con elementos de dudosa procedencia.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Edición Impresa
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro