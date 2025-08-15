Cámaras del 911 detectaron a un hombre cargando un monitor "sospechoso"

El hecho se inició cerca de la 1.20, cuando operadores de las cámaras de seguridad del 911 alertaron a un móvil policial que patrullaba la zona de Gorostiaga. En las imágenes, se observaba a un sujeto manipulando y ocultando entre sus prendas un monitor de color negro.
El monitor quedó en calidad de secuestro en sede policial.
Minutos después, personal policial logró interceptarlo en la esquina de Aristóbulo del Valle y Juan Pablo López. Al ser identificado como J. D. , de 34 años, se determinó que no contaba con documentos y tampoco pudo acreditar la propiedad del artefacto.
El elemento en cuestión —un monitor marca LG— fue secuestrado preventivamente, mientras que el individuo fue trasladado en calidad de demorado, imputado por infracción al artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, que faculta a la detención de personas con elementos de dudosa procedencia.
