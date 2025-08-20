Asombrosas capturas de los corazones ocultos en los pájaros carpinteros santafesinos

En los parques y reservas urbanas de Santa Fe, además del característico golpeteo contra los troncos que delata su presencia, los pájaros carpinteros esconden otro secreto que fascina a ornitólogos y vecinos atentos: en su plumaje pueden formarse manchas con forma de corazón.
“Los carpinteros son aves sumamente interesantes”, señala Pablo Capovilla, ornitólogo aficionado y miembro de Aves Argentinas, desde la Reserva Urbana del Oeste. “En la provincia de Santa Fe hay unas once especies registradas. El carpintero real, que es el protagonista de estos corazones, es de tamaño mediano y bastante común en la región”, precisa.
Tengo un corazón
Los curiosos corazones que se advierten en los carpinteros reales “aparecen en un momento particular de su crecimiento”, explica Capovilla. Este fenómeno natural también puede observarse en otras especies, como juveniles de hocó, en algún mirasol grande o incluso en ciertas perdices.
“Esas manchitas que aparecen en las plumas, sobre todo en el cuello y el pecho, al ir creciendo se superponen y forman figuras de corazones”, describe el especialista. “Pero ocurre solo en una etapa de su vida, cada vez que renuevan su plumaje. Y cuando son adultas, las manchas tienden a ser circulares y ya no se distinguen esos corazones tan marcados”, agrega.
Más allá de la curiosidad estética, los carpinteros cumplen una función ambiental decisiva. Al perforar troncos para alimentarse o anidar, generan cavidades que luego aprovechan otras aves e incluso pequeños mamíferos. “Son ingenieros del ecosistema, porque mejoran la biodiversidad del monte ribereño y de los espacios verdes urbanos”, subraya Capovilla.
Ingenieros del bosque urbano
“Los carpinteros hacen huecos, generalmente en árboles secos, que es donde nidifican”, explica el apasionado experto que guía a turistas y vecinos por la Reserva Urbana del Oeste. “Por eso es importante preservar también esos árboles: retirar ramas peligrosas, pero mantener los ejemplares en pie. Esos huecos pueden ser utilizados luego por lechuzas o loros, por comadrejas que buscan refugio ante una crecida, o incluso por murciélagos, arácnidos y pequeños crustáceos”.
En Santa Fe conviven al menos seis especies de carpinteros: el real, el campestre, el carpintero del cardón, el barrado, el bataraz chico y el carpinterito blanco. Todas se alimentan principalmente de insectos y algunas son visitantes habituales de la Costanera santafesina y de la laguna Setúbal.
Símbolos y redes
“Lo que nosotros interpretamos como un símbolo romántico, en realidad es un código biológico. La forma y el color envían mensajes a otros individuos de la especie”, explican desde el Grupo de Observadores de Aves (GOAS), que suele registrar ejemplares en distintos puntos de la ciudad.
Las imágenes de estos corazones naturales ya circulan en redes sociales, donde fotógrafos locales comparten sus hallazgos. En una ciudad marcada por la convivencia con el río y la naturaleza, los carpinteros santafesinos recuerdan que la vida silvestre tiene formas sutiles y sorprendentes de dejar su huella.
