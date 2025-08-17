Entrevista con Andrés Sarquís

Un árbol para vivir: Santa Fe apuesta fuerte a la forestación frente al cambio climático

Para este año se espera completar la plantación de 5000 ejemplares en la ciudad y hacer un censo para saber qué hay y qué falta. La producción en el vivero municipal que funciona en el Jardín Botánico y por qué es "una suerte" tener un árbol en la vereda.