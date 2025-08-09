Glaciares argentinos perdieron el 42% de superficie en 30 años
Según el Inventario Nacional de Glaciares, la superficie de estas masas de hielo en Argentina se redujeron significativamente. El informe alerta sobre las consecuencias para el agua dulce y el impacto en sectores clave como la agricultura y el turismo.
El glaciar Perito Moreno, uno de los pocos que se mantiene estable.Crédito: REUTERS.
Los glaciares andinos de Argentina, que ocupan hoy unos 5.800 km², han perdido el 42 % de su superficie en los últimos 30 años. Esta reducción se aceleró en la última década por el calentamiento global y la actividad minera, según el Inventario Nacional de Glaciares presentado en el 28° Congreso Nacional del Agua en Mar del Plata.
Estos glaciares se distribuyen a lo largo de 3.500 km en la cordillera de los Andes, atravesando 12 provincias y 39 cuencas hídricas. Son la principal reserva de agua dulce del país y sostienen actividades económicas como la agricultura y el turismo. Además, aportan agua de deshielo que mantiene el caudal de los ríos y reduce el impacto de sequías.
La reducción de glaciares afecta a millones que dependen del agua dulce en la cordillera. Crédito:REUTERS.
Regiones y cuidado
El Instituto Nacional de Glaciares (ING) es responsable de su estudio y conservación. Organiza su labor en cinco regiones:
Andes Desérticos. Incluye las porciones occidentales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan (cuenca del río Jáchal).
Andes Centrales, que incluye la porción sur de la provincia de San Juan (cuenca del río San Juan), la totalidad de la provincia de Mendoza, y el extremo norte de la provincia de Neuquén (cuenca del río Grande).
Andes del Norte de la Patagonia. Incluye parte de la provincia de Neuquén (cuenca del río Neuquén) junto con Río Negro y Chubut.
Andes del Sur de la Patagonia. Incluye la provincia de Santa Cruz
Andes de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Abarca el extremo austral del continente y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La coordinadora del Inventario, Laura Zalazar, señaló que la situación es crítica: en 8.484 km² de los 16.968 glaciares identificados se observa pérdida constante de hielo, incluyendo los de las islas Georgias y Sandwich del Sur. La Ley de Glaciares ayudó a frenar el deterioro, aunque el avance de actividades económicas y el calentamiento global complican la conservación.
Alerta global
Koen Verbist, experto de la Unesco, recordó que 2025 fue declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, debido a que su estado pasó de grave a catastrófico. Destacó que el 70 % del agua dulce del mundo está en los glaciares y que la Unesco lanzó el Decenio de Acción para las Ciencias Criosféricas 2025-2034 para impulsar la investigación y políticas globales.
Glaciares andinos perdieron casi la mitad de su superficie en 30 años. Crédito: REUTERS.
Rodolfo Iturraspe, especialista de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, detalló que en América Latina hay 47.000 glaciares que cubren 28.000 km², donde Chile posee el 75 % y Argentina el 20 %. Los glaciares tropicales perdieron casi el 60 % de su masa desde 1962, un proceso que preocupa a Argentina.
Amenaza minera
Iturraspe advirtió que el retroceso glacial en Argentina ya está en marcha, como lo demuestra la formación de un nuevo lago en el Ventisquero Negro entre 1990 y 2021. El monitoreo constante es clave porque estos glaciares alimentan 36 cuencas que cubren un millón de km² y abastecen a 7 millones de personas en 1.800 localidades.
El Instituto Nacional de Glaciares estudia miles de masas de hielo en el país. Crédito: REUTERS.
Leandro Gómez, coordinador de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, relacionó la pérdida glacial con el calentamiento global y la minería. Aunque la actividad minera está prohibida en zonas de glaciares, ha avanzado en exploraciones recientes.
Finalmente, destacó que el negacionismo climático dificulta la adopción de medidas y alertó sobre posibles reformas legales que favorecerían la minería, poniendo en riesgo la conservación.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.