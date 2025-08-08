Vientos huracanados dejan dos turistas muertos en Grecia
La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar para salvarla. Mientras, las ráfagas atizan incendios forestales y obligan a cerrar el tráfico marítimo, afectando la actividad económica y dejando varados a miles de visitantes.
Se registraron vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Al menos dos personas murieron este viernes (08.08.2025) en Grecia debido a vientos huracanados que bloquean parte del tráfico marino y atizan nuevos incendios, perturbando los viajes de decenas de miles de turistas que quedaron varados porque los ferris tuvieron que permanecer en el puerto debido a los vientos, de casi 90 kilómetros por hora según las autoridades.
Bomberos combaten el fuego en Keratea, cerca de Atenas, este viernes por la noche. Reuters.
En una playa de la isla griega de Milos, situada en el archipiélago de las Cicladas, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas, un hombre y una mujer, que murieron ahogados, dijo la Guardia Costera.
La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar para salvarla.
Un barco privado que se encontraba en la zona recuperó el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que un buzo recogió el cadáver de su marido, añadió una portavoz. En esta isla turística, como en gran parte de Grecia, soplan este viernes vientos racheados.
Residentes de Keratea contemplan las llamas este viernes por la noche. Reuters.
El Observatorio Meteorológico Nacional de Atenas advirtió que existe un "riesgo muy alto de incendios forestales debido al viento", especialmente en el este y el sur del país.
Incendios y árboles caídos
De hecho, los fuertes vientos están alimentando incendios forestales en varias zonas del país. El que más preocupa a las autoridades es el declarado esta misma jornada a las afueras de Atenas, que obligó la evacuación de dos pequeñas localidades de unos 50 habitantes permanentes, afirmó un portavoz de los bomberos.
Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna, luchan por contener las llamas.
Otros cientos de bomberos luchan contra las llamas también en la isla de Cefalonia (mar Jónico) y en varios frentes en las regiones de Argólida y Acaya, en la península del Peloponeso (sur), si bien muchos de estos fuegos están ya en remisión.
Atenas cierra el Jardín Nacional
El alcalde de Atenas, en tanto, ordenó el cierre del Jardín Nacional después de que un árbol se cayera en una de las arterias comerciales más concurridas de la capital debido a los vientos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.