Islas Cicladas

Vientos huracanados dejan dos turistas muertos en Grecia

La mujer, de 50 años, perdió el equilibrio por los fuertes vientos y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar para salvarla. Mientras, las ráfagas atizan incendios forestales y obligan a cerrar el tráfico marítimo, afectando la actividad económica y dejando varados a miles de visitantes.