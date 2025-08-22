El cuerpo calcinado en un camino rural entre Recreo y Monte Vera tenía un balazo en la cabeza

Un disparo en la frente, arriba del ojo izquierdo y un duro golpe en la base del cráneo, en la región occipital derecha, habrían sido las causas de la muerte de un hombre joven, de entre 20 y 25 años, cuyo cadáver quemado, fue hallado el sábado pasado en un camino rural en el límite jurisdiccional entre Recreo y Monte Vera.
Así lo reveló el informe de autopsia, mientras que la identidad del fallecido continúa siendo un misterio para las autoridades, que en el transcurso de la semana no tuvieron denuncias ni otros indicios que permitan su identificación.
Estrella tatuada
Como dato particular, fuentes de la investigación señalaron que el cuerpo tenía un tatuaje visible, a la altura del hombro izquierdo, en la parte frontal -sobre la clavícula-, con forma de estrella.
Y si bien en un primer momento se sospechó que el caso podría estar relacionado a un pedido de paradero reciente en la zona, la hipótesis fue descartada.
Por el momento, se presume que la víctima ya se encontraba maniatada cuando fue ejecutada y que luego fue arrojada a una especie de cava o microbasural donde fue prendida fuego a los fines de borrar evidencias.
Los investigadores aseguran que continúan analizando imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona; así como con la recepción de declaraciones testimoniales de los pocos vecinos que existen en el lugar.
No obstante, resulta llamativo que a casi una semana del hallazgo no se hayan registrado denuncias sobre la desaparición de alguna persona o reclamos de familiares directos del sujeto asesinado.
Si bien en un primer momento trascendió que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, atribuido al desenlace fatal, el Equipo de Medicina Forense determinó que también se registró un disparo de arma de fuego, cuyo ingreso se habría producido en la parte superior del ojo izquierdo, con recorrido descendente, lo que habla a las claras de una ejecución a corta distancia.
