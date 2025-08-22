#HOY:

Sigue siendo NN

El cuerpo calcinado en un camino rural entre Recreo y Monte Vera tenía un balazo en la cabeza

A casi una semana del hallazgo, se desconoce la identidad del fallecido, que como dato particular, tenía una estrella tatuada en su hombro izquierdo. Analizan las cámaras de la zona.

El cadáver apareció al costado del camino en un microbasural. Foto: El Litoral
 17:09
Por: 

Un disparo en la frente, arriba del ojo izquierdo y un duro golpe en la base del cráneo, en la región occipital derecha, habrían sido las causas de la muerte de un hombre joven, de entre 20 y 25 años, cuyo cadáver quemado, fue hallado el sábado pasado en un camino rural en el límite jurisdiccional entre Recreo y Monte Vera.

La PDI trabajó en la zona de Monte Vera dónde se encontró un cuerpo calcinado. Foto: GentilezaEfectivos de la PDI registraron la zona donde apareció el cuerpo quemado. Foto: El Litoral

Así lo reveló el informe de autopsia, mientras que la identidad del fallecido continúa siendo un misterio para las autoridades, que en el transcurso de la semana no tuvieron denuncias ni otros indicios que permitan su identificación.

Estrella tatuada

Como dato particular, fuentes de la investigación señalaron que el cuerpo tenía un tatuaje visible, a la altura del hombro izquierdo, en la parte frontal -sobre la clavícula-, con forma de estrella.

Y si bien en un primer momento se sospechó que el caso podría estar relacionado a un pedido de paradero reciente en la zona, la hipótesis fue descartada.

Por el momento, se presume que la víctima ya se encontraba maniatada cuando fue ejecutada y que luego fue arrojada a una especie de cava o microbasural donde fue prendida fuego a los fines de borrar evidencias.

Camino rural

El espeluznante hallazgo se produjo el sábado 16 de agosto, pasado el mediodía, cuando un vecino del lugar transitaba por callejón Roca, unos 600 metros al este de la avenida Blas Parera (Ruta 11), en el límite entre las jurisdicciones de Recreo y Monte Vera.

Según informó El Litoral el día del hallazgo, "la víctima estaba con las manos atadas, el rostro cubierto con tela y la boca violentamente obstruida con trapos y papeles".

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad de la zona de Monte Vera y Recreo.La víctima continúa siendo NN para los investigadores. Foto: El Litoral

El caso está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Gonzalo Iglesias.

Ejecutado de un tiro

Los investigadores aseguran que continúan analizando imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona; así como con la recepción de declaraciones testimoniales de los pocos vecinos que existen en el lugar.

No obstante, resulta llamativo que a casi una semana del hallazgo no se hayan registrado denuncias sobre la desaparición de alguna persona o reclamos de familiares directos del sujeto asesinado.

Si bien en un primer momento trascendió que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, atribuido al desenlace fatal, el Equipo de Medicina Forense determinó que también se registró un disparo de arma de fuego, cuyo ingreso se habría producido en la parte superior del ojo izquierdo, con recorrido descendente, lo que habla a las claras de una ejecución a corta distancia.

