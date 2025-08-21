El crimen de Villa Hipódromo desató violentos incidentes

Violentos disturbios se registraron durante la tarde de este jueves en las calles de barrio Villa Hipódromo, muy cerca de donde la noche del miércoles se produjo un homicidio. La policía aprehendió a dos sujetos que habrían amenazado con un arma de fuego a familiares de la víctima, que luego incendiaron su domicilio.
Damián Ernesto Robles tenía 24 años y fue ejecutado de un disparo en la cabeza en la cuadra de Pasaje Santa Fe al 6000. Murió en el Hospital Cullen, hasta donde lo habían trasladado vecinos a bordo de un automóvil de uno de ellos.
Este jueves, cuando comenzaba la tarde, familiares y conocidos de la víctima se convocaron frente a una casa de Pasaje Santa Fe al 5900.
Aseguraban que allí se aguantaba el presunto autor del hecho, a quien vinculan con una temible y renombrada banda del barrio conocida como “Los Sopapitas”.
Trasladados
Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar, una persona denunció que desde el interior de la vivienda alguien la había amenazado con un arma de fuego.
La tensión escaló y finalmente la policía aprehendió a dos hombres, uno de 25 años y otro de 31. Ambos quedaron a disposición del fiscal del caso, el doctor Estanislao Giavedoni. En principio, se los acusa de amenazas calificadas con un arma de fuego que no fue hallada.
El inmueble fue destrozado e incendiado poco después.
