Llevó a reparar su teléfono y el técnico sacó un crédito desde su billetera virtual

Una mujer jubilada que necesitaba reparar su teléfono llevó el aparato a un taller de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, pero nunca imaginó que en ese lugar iba a ser blanco de una burda estafa. Es que el técnico utilizó la aplicación de una billetera virtual que tenía el celular de su clienta y sacó a nombre de ella un crédito por 500 mil pesos a más de 8 años de plazo. La víctima se dio cuenta de lo que había ocurrido, cuando detectó que todo el dinero que ingresaba a su cuenta era automáticamente debitado para cumplir con las cuotas establecidas. La semana pasada, la Justicia ordenó a la empresa financiera que cese los cobros.
“Hoy no salimos de nuestra casa sin tomar las medidas de seguridad necesaria. Cerramos con llave la puerta, activamos la alarma… pero mucha gente no toma dimensión de la importancia que tiene hacer lo mismo a la hora de manejar el celular. En ese aparato está toda la información personal y financiera de cada uno. Hay que tomar ese tipo de seguridad muy en serio, porque pueden aparecer estos casos y desgraciadamente son frecuentes”, lamentó la fiscal del caso, la doctora Yanina Tolosa.
La víctima comenzó a sospechar que algo andaba mal cuando el dinero que ingresaba a su cuenta de Mercado Pago automáticamente desaparecía. Desconcertada, la mujer le pidió ayuda a su hija abogada, quien finalmente pudo dilucidar que lo que hacía la billetera virtual era cobrarle las primeras de las 98 cuotas por un crédito de medio millón de pesos.
Juntas determinaron que el préstamo había sido solicitado cuando el celular estaba en el taller de electrónica, por lo que inmediatamente radicaron la denuncia.
Investigación
La fiscal Tolosa, de la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encargó los peritajes a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).
En poco tiempo, se pudo determinar que el dinero del crédito había sido inmediatamente transferido a una cuenta de la esposa del técnico, que además trabaja con él en su taller. Parece increíble, pero los estafadores en ningún momento intentaron cubrir el rastro de la maniobra. "Tal vez pensaron que la dueña del teléfono nunca se iba a dar cuenta", especuló uno de los sorprendidos investigadores.
A la luz de la evidencia recogida, el técnico y su pareja fueron identificados por el delito de “estafa” y la hija de la víctima, que es abogada, solicitó a la Justicia el cese del cobro de las cuotas del crédito.
En una audiencia de cese del estado antijurídico realizada el pasado viernes, el juez Pablo Spekuljak resolvió a favor de la solicitud, que fue respaldada por la fiscal Tolosa.
Acuerdo
Por otra parte, la funcionaria del MPA aclaró que a partir de un acuerdo previo, el técnico se comprometió a saldar completamente el crédito y cualquier costo vinculado. Ahora, se espera que Mercado Pago -cuyo representante también estuvo presente- informe el monto total que deberá abonarse.
