Comercios atacados en Santa Fe: confirmaron detenciones y refuerzos en seguridad

La ciudad de Santa Fe atraviesa una situación de preocupación entre los comerciantes del microcentro luego de registrarse el quinto ataque en menos de una semana contra locales de la zona. Rotura de vidrieras, robos y vandalismo generan alarma y reclamos de mayor presencia policial y medidas de prevención más firmes.
En este marco, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, aseguró que desde el inicio de la gestión se trabaja en conjunto con los comerciantes de la zona céntrica. “El sábado estuvimos con el coordinador del 911, Alfredo Lorenzatto, con un proceso de sensibilización en la zona en términos de la importancia de la denuncia ante emergencias”, explicó.
Operativos focalizados
Además, la funcionaria destacó que se reforzó el acompañamiento a los damnificados y se trabajó con la Justicia a través de reuniones con el fiscal regional para avanzar en medidas de prisión preventiva para los responsables.
Coudannes detalló que los controles policiales están activos durante toda la jornada en las principales arterias comerciales de la ciudad. “Los caminantes están de las 8 de la mañana hasta las 21, que cierran los comercios. A esto se refuerza con las águilas, que son los motorizados que llegan muy rápido ante la comisión de las incidencias”, indicó.
La secretaria confirmó además que “hay tres personas detenidas y se está trabajando con Fiscalía para la prisión preventiva de estas personas. No podría decir si un hecho está hilvanado con el otro, pero sí se ve una misma modalidad. Por eso para nosotros es muy importante la estrategia focalizada y de saturación en la zona”.
“Vamos a dar la cara ”
El intendente Juan Pablo Poletti también se refirió a la problemática y aseguró que el municipio está acompañando al sector comercial. “Hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Amigos de Calle San Martín para la monitorización de las cámaras. Tenemos el binomio policial, la GSI, realmente hay un trabajo coordinado y pese a eso se están sufriendo algunos actos que están filmados".
Y agregó: "Vamos a trabajar junto al gobierno provincial y a seguridad para poder garantizar que los vecinos y los comerciantes puedan hacer su tarea”.
Poletti sostuvo que, aunque los indicadores muestran una baja en el número general de delitos, los hechos de los últimos días son un llamado de atención. “Cuando vemos que estas cosas suceden y vuelven, hay que tomarlas, hay que hablar, hay que estar, dar la cara y vamos a estar haciendo eso”, cerró.
