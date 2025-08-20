Inseguridad

Otros dos comercios vandalizados en pleno centro de Santa Fe

En menos de 48 horas ya suman tres los negocios con vidrieras destruidas y mercadería robada (Tienda Cardon; Raffi y Estancia Nicoletta). La policía detuvo a los autores de los ataques, pero los comerciantes aseguran que la preocupación crece.