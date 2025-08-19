Robo y destrozos en un comercio céntrico; "No se puede trabajar así... la inseguridad es terrible"

Durante la madrugada del martes, en momentos en que un fuerte temporal azotaba la ciudad de Santa Fe, un delincuente rompió la vidriera del local de indumentaria y marroquinería Cardón Cosas Nuestras, ubicado en Lisandro de la Torre al 2500, en pleno centro santafesino.
El ladrón sustrajo algunos artículos exhibidos y huyó de la escena en medio de la lluvia y la oscuridad.
"Últimamente me estoy enterando de que, cuando no es un día, es otro. Todo el tiempo pasan cosas en la peatonal y en las calles transversales. Vemos gente que no es grata, que parece cuidar autos, pero para mí están controlando horarios, quiénes están, si hay mujeres solas. No se puede trabajar así, la inseguridad es terrible".
Los comerciantes de la zona aseguran estar en "alerta permanente". Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La mujer agregó que lo más insólito fue enterarse del hecho por una amiga que la llamó, tras escuchar en la radio que habían destrozado la vidriera de su local.
"La alarma no me había avisado. No sé qué problema hubo con el sensor de la vidriera. Estoy esperando que la empresa revise qué pasó. Hace 20 años que tengo esa alarma y nunca había fallado".
Qué se llevaron
Según lo constatado, los delincuentes se apoderaron de una campera de cuero que estaba en un maniquí, además de bolsos de cuero y posiblemente una cartera.
"No se puede trabajar así", explicó la damnificada. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
"El encargado estaba de vacaciones y él había armado la vidriera el sábado. Tengo que hablar con él para confirmar qué otros elementos faltan", señaló.
Comercio en alerta
El local "Cardón" no había sufrido hechos similares hasta ahora, aunque su dueña aseguró que en la zona el problema es recurrente: "En este lugar no me había pasado nunca, pero en otros comercios de la peatonal y de las galerías, sí. Estamos todos los comerciantes en alerta permanente".
Con evidente cansancio, la mujer concluyó: "La indumentaria ya viene muy castigada desde hace tiempo. Nos esforzamos para sostener el negocio y encima tenemos que lidiar con la inseguridad. Es agotador", sentenció.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.