Tragedia en San Lorenzo: una mujer murió atropellada por un tren tras intentar rescatar a su perro

Una nueva tragedia ferroviaria se registró en la provincia de Santa Fe. Una mujer de 59 años, identificada como Delia Cáceres, falleció este viernes por la mañana tras ser atropellada por un tren en la localidad de San Lorenzo.
En un intento desesperado por rescatar a su mascota, una mujer de 59 años fue fatalmente golpeada por una locomotora, generando gran consternación en la localidad y alrededores.
La víctima intentó rescatar a su perro, que había quedado en las vías, pero no pudo evitar el fatal impacto que le causó graves lesiones y, posteriormente, la muerte.
El jueves por la noche, minutos antes de las 22, en las inmediaciones de las calles Suiza y Uruguay de la localidad de San Lorenzo, un lamentable hecho ocurría. Delia Cáceres (59) se encontraba paseando a sus perros cerca de su hogar, ubicado a unos 50 metros del lugar del accidente.
Según los primeros reportes, uno de los animales escapó y corrió hacia las vías del ferrocarril. En un acto instintivo, la mujer corrió detrás de su mascota para salvarlo de la formación que se aproximaba.
Aunque intentó sacarlo a tiempo, no lo logró y fue impactada violentamente por la locomotora. A raíz del choque, tanto la mujer como el perro perdieron la vida en el acto. La escena generó una inmediata conmoción en los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia.
Tras el accidente, Cáceres fue asistida en el lugar por Bomberos Voluntarios y personal del SIES. La víctima, que perdió el conocimiento y sufrió múltiples traumatismos, fue trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron derivarla al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, un centro de mayor complejidad.
A pesar de los esfuerzos del personal de salud, Delia falleció a las 7 de la mañana de este viernes, confirmando el trágico final. La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad sanlorencina, que lamentó la pérdida de una vecina en tan dramáticas circunstancias.
En el operativo de asistencia intervinieron, además de los bomberos, personal de la comisaría 7ª y agentes de Tránsito municipal. La Fiscalía de San Lorenzo ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, aunque todo apunta a un desafortunado acto de amor y desesperación de la mujer por salvar a su mascota.
