Condenaron por robo de motos a la hija de un ex juez de Menores santafesino

Este jueves, pasado el mediodía, la jueza Rosana Carrara homologó un procedimiento abreviado mediante el cual María Belén Rogiano, de 42 años, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en el robo de una motocicleta y por encubrimiento agravado.
La mujer -que es hija del ex juez de Menores de Santa Fe, Julio César Roggiano, destituido y condenado dos décadas atrás -, no registra antecedentes penales, tiene a su cargo dos hijos menores de edad y podrá cumplir la pena en libertad bajo estrictas reglas de conducta.
El acuerdo fue presentado por el fiscal Ignacio Lascurain y el defensor Alfredo Marinelli, en el marco de una causa que también tiene como imputado a Enzo Francisco Costilla, quien continuará en prisión preventiva.
Esquina céntrica
Según la acusación, los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2025, alrededor de las 2.40 de la madrugada, cuando Rogiano y Costilla rompieron la linga de seguridad y el traba manubrio de una motocicleta Guerrero Trip azul, que se encontraba estacionada en la esquina de Eva Perón y San Martín.
La sustracción quedó registrada en cámaras de seguridad y fue denunciada por el propietario, quien acreditó la titularidad del vehículo.
Días después, el 23 de abril, ambos fueron interceptados por personal policial en un nuevo estacionamiento, en la intersección de Suipacha y Belgrano, cuando estaban en posesión de la moto robada, la cual presentaba el tambor de arranque dañado.
Durante el control, Rogiano llevaba un cuchillo tipo sierrita de unos 15 cm, mientras que Costilla portaba una pinza “corta candado” metálica de 30 cm, elementos comúnmente utilizados para forzar trabas de seguridad.
Allanamiento y detenciones
El 8 de julio, en un allanamiento realizado en el domicilio que compartían los imputados, se secuestró una gran cantidad de motopartes, entre ellas: guardabarros, cachas laterales, asientos, tableros, manubrios, horquillas, coronas, cigüeñales y otros componentes, lo que permitió vincularlos con una actividad de desarme y encubrimiento de motos sustraídas.
En ese contexto, se supo que Costilla se presentó como mecánico ante la policía durante el allanamiento, y era quien tenía conocimientos para desarmar los vehículos.
La conducta de Roggiano fue calificada como coautora de robo calificado (por tratarse de un vehículo sustraído en la vía pública) y encubrimiento agravado, tanto por actuar con ánimo de lucro como por la habitualidad en dicha práctica.
Como parte del acuerdo, la condenada deberá cumplir reglas de conducta por el plazo de tres años, entre ellas: mantener distancia de la víctima y su entorno, fijar residencia, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Patronato del Liberado.
Por su parte, el coimputado Enzo Francisco Costilla sigue detenido con prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra.
