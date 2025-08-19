#HOY:

Robó un colchón, se dio a la fuga y fue detenido

El hecho ocurrió en Pedro Zenteno al 3000. El sospechoso fue reconocido por vecinos y detenido tras una breve persecución.

 15:40
Por: 

En la madrugada de este martes, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un episodio que terminó con la aprehensión de un hombre de 44 años, acusado de tentativa de robo y resistencia a la autoridad, en inmediaciones de Pedro Zenteno al 3000.

Según trascendió, los uniformados fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 tras la alerta de vecinos que denunciaban que un sujeto intentaba ingresar a una vivienda.

El delincuente fue trasladado a sede policialEl delincuente fue trasladado a sede policial

Reconocido por vecinos

Al llegar al lugar, los policías divisaron a pocos metros al sospechoso, quien trasladaba un colchón sin poder explicar su procedencia. Fue entonces cuando se acercaron al menos cinco personas que reconocieron el objeto como propio, confirmando que se trataba de un robo en curso.

Al verse descubierto, el individuo emprendió la huida, pero la reacción de los agentes fue inmediata.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue alcanzado y reducido en la intersección de Urquiza y Pedro Zenteno, donde finalmente quedó detenido.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 6ª, donde se labran las actuaciones de rigor bajo disposición de la justicia.

