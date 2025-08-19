La tercera es la vencida: ladrón de la terminal de Santa Fe quedó en prisión preventiva

La Justicia ordenó la prisión preventiva para un muchacho que había tenido dos ingresos policiales en julio, por intentos de robo en la zona de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Fe. Su última detención -la tercera del año- se produjo el pasado 10 de agosto, cuando intentó llevarse una bicicleta estacionada en la plaza España.
“Hay una catarata de incumplimientos de la ley”, le dijo el juez Sergio Carraro a Gerardo Alejandro Jumillas que reconoció sus “errores” y se excusó en un problema de adicciones como desencadenante de su accionar delictivo. “Tengo problemas” pero “nunca me voy a dar a la fuga”; “le pido perdón a la gente que le hice daño”, dijo antes de que el juez resolviera su situación procesal.
El acusado tenía una prohibición de acercamiento a la zona de la terminal de colectivos. Foto: El Litoral
Previamente, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Eric Fernández, le atribuyó a Jumillas el robo de una bicicleta rodado 29 blanca, que estaba atada con candado en el bicicletero de la plaza España, ocurrido la semana pasada.
Con antecedentes
Repasó los antecedentes del implicado, que “cuenta con una condena del 11 de mayo de 2023 por dos hechos de robo de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa; y un hecho de hurto” de otro vehículo.
El fiscal Fernández recordó que Jumillas “salió en libertad condicional el 3 de julio de 2024” y con posterioridad a ello “tiene dos causas abiertas por robo” en las que la justicia le concedió la libertad con alternativas y le impuso reglas de conducta el 6 y el 17 de julio de 2025.
Puntualmente dijo el fiscal que una de las reglas que se comprometió a respetar era la de “no acercarse a la terminal, que es el lugar de los hechos”; además del pago de $ 400.000, que debía depositar en una cuenta judicial y no cumplió.
En definitiva, el acusador sostuvo que “le espera una pena de prisión de cumplimiento efectivo más la declaración de reincidencia” y por lo tanto solicitó se imponga la prisión preventiva para Jumillas.
Problema de adicciones
Su abogada, la defensora pública Silvina Corvalán rechazó la última acusación, aunque reconoció el resto del historial delictivo que consta en la carpeta judicial. Dijo que “cuando se le da la voz de alto Jumillas la acata” y que si bien se trata de un hecho reprochable, entendió que “es un delito menor, que no tuvo riesgo para las personas”.
Tal como lo adelantó su pupilo, la Dra. Corvalán explicó que “tiene problemas de adicciones”, que tiene un turno en el hospital Mira y López “para continuar un tratamiento”, atento a que “la mayoría de los delitos fueron cometidos como consecuencia de su adicción”. Por último, solicitó la libertad “para que realice un tratamiento de desintoxicación”.
En una breve réplica, el fiscal se opuso al pedido de la defensa, argumentando que “no hay elementos que acrediten que vaya a quedar internado”.
En flagrancia
Luego, el juez Carraro resolvió ordenar la preventiva para Jumillas, aludiendo que “tuvo conflictos con la ley penal en muchas oportunidades, con una condena en 2023 que aún no está vencida”.
Advirtió también que “una pena posible no entra en los mínimos de la escala sino todo lo contrario”. Y si bien reconoció que fueron “todos hechos contra la propiedad”, sostuvo que “nadie está habilitado a jorobar la vida al de al lado porque tenga problemas”.
“Se le dio la posibilidad y no cumplió”, le dijo el juez Carraro al preso. Foto: Guillermo Di Salvatore
Además “las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo advierten a una persona con las características y la campera camuflada con la que se lo detuvo. Desde (calle) Juan de Garay venía con la intención de robar, que se consumó en la plaza España”, apuntó el Dr. Carraro.
Por último, el magistrado recordó que “con posterioridad de la condena de 2023 hubo nuevas causas donde se le dio la posibilidad y no cumplió ni con las reglas de conducta”. Por ese motivo el juez sostuvo que la prisión preventiva “luce una medida equilibrada, proporcional y razonable”.
