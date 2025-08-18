Condenado por asesinar a un joven en barrio Roma

Uno de los dos hermanos investigados como autores del crimen de Brian Rodrigo Acuña, ocurrido en julio de 2023 en la ciudad de Santa Fe, decidió aceptar su responsabilidad en lo ocurrido y firmó un juicio abreviado.
Se trata de uno de los dos hermanos imputados por el crimen de Brian Rodrigo Acuña, cometido la noche del 2 de julio de 2023. El hombre aceptó su culpa y firmó un juicio abreviado.
Uno de los dos hermanos investigados como autores del crimen de Brian Rodrigo Acuña, ocurrido en julio de 2023 en la ciudad de Santa Fe, decidió aceptar su responsabilidad en lo ocurrido y firmó un juicio abreviado.
Se trata de Emanuel Mario Alberto Sánchez, de 34 años, quien fue condenado a 14 años de prisión como coautor del delito de “homicidio calificado por ser perpetrado mediante el uso de arma de fuego”. La sentencia fue impuesta por la jueza Rosana Carrara.
El fiscal a cargo de la investigación es Gonzalo Iglesias, quien también imputó al hermano de Sánchez como coautor del mismo delito. El hombre, cuyas iniciales son JJCS, permanece en prisión preventiva.
El homicidio de Acuña fue cometido minutos después de las 20.30 del domingo 2 de julio de 2023 en inmediaciones de calle Gaboto al 2.200, en inmediaciones de las vías del ferrocarril.
“A Suárez le atribuimos la coautoría del delito, porque también está investigado como coautor un hermano de él”, aclaró el fiscal. “Entre los dos mataron a Acuña con disparos de arma de fuego que le realizaron en la vía pública”, precisó.
En la audiencia del juicio abreviado, Iglesias hizo un relato de cómo fueron los hechos previos al homicidio. “En primer lugar, el hombre que está en prisión preventiva amenazó a la víctima, la agredió tirándole ladrillos y piedras y luego se fue del lugar”, sostuvo el fiscal.
“Minutos más tarde, el agresor volvió con su hermano, que es quien fue condenado en el juicio abreviado”, relató el fiscal y añadió que “los dos tenían armas de fuego”. Iglesias subrayó que “le dispararon a la víctima en reiteradas oportunidades con el objetivo de causarle la muerte”.
Los disparos alertaron a los vecinos del lugar, que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para dar aviso de que habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Un móvil policial fue enviado al lugar, pero los agentes no encontraron ningún indicio del suceso a primera vista.
Momentos más tarde, el destacamento del Hospital José María Cullen reportó el ingreso de un joven herido, quien fue trasladado hasta allí por un particular. La víctima fue identificada como Brian Acuña, de 23 años.
El informe médico reveló que el nombrado presentaba dos impactos de bala: uno en la zona epigástrica central y otro en el abdomen, del lado derecho. Minutos antes de la medianoche, el nosocomio confirmó el fallecimiento de Acuña, convirtiéndolo en el homicidio número 37 del departamento La Capital en 2023.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.