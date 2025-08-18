Una abuela y una madre pidieron auxilio a la Justicia por las adicciones de su nieto e hijo

Dos jóvenes detenidos la semana pasada por violar una prohibición judicial que les impedía regresar a sus casas fueron imputados este lunes en los tribunales de Santa Fe. Las audiencias tuvieron como particularidad las declaraciones de la abuela de uno y la madre del otro, las cuales expusieron el problema de las adicciones como centro del conflicto.
“Yo le quiero pedir que lo detengan, porque es un chico que no va a cumplir nada. Quiere salir y drogarse”, expresó compungida María del Carmen, que tiene un nieto de 23 años al que tiempo atrás echó de su casa porque “me terminó de sacar lo poquito que tenía”, dijo.
La audiencia imputativa estuvo a cargo del juez Falkenberg. Foto: El Litoral
La fiscal María Laura Martí imputó a Alexis Uriel P. por el delito de “incumplimiento de mandato judicial” cometido el viernes 15 de agosto, en la casa de barrio Guadalupe Oeste donde reside su abuela.
“Está marcado”
El joven tenía una prohibición de acercamiento a la vivienda por un hecho del 3 de abril del cual se encontraba notificado. La medida que le impuso por 6 meses el Juzgado de Familia, le impedía siquiera acercarse a la casa de su abuela.
Sin embargo, la semana pasada se le apareció en horas de la madrugada. Le pedía entrar para acostarse a dormir. “Golpeaba y golpeaba la puerta, entonces llamé a la policía”, expresó la mujer, que con pesar solicitó que lo internen o que lo dejen preso.
“Como madre y abuela que soy se los pido. Si lo largan vuelve en un cajón, está marcado. Cuando salga lo van a liquidar”, imploró ante el juez Nicolás Falkenberg que presidió la audiencia.
El acusado fue asistido por la defensora pública Mónica Echaniz, quien consintió el tratamiento de las cautelares el próximo miércoles. El acusado ya había sido detenido en otra oportunidad y recuperó la libertad bajo alternativas.
En Santo Tomé
El otro caso también ocurrió el viernes, aunque en una vivienda de la ciudad de Santo Tomé. Personal del Comando Radioeléctrico detuvo a Lucas Leonardo A. acusado de haber violado una medida de distancia y proferido amenazas en contra de su madre.
El juez Szeifert escuchó a la madre de uno de los imputados. Foto: El Litoral
La fiscal Martí le atribuyó al joven los delitos de “incumplimiento de mandato judicial” y “amenaza simple”, cometidos el viernes cuando se presentó en la vivienda familiar a buscar algunas ropas.
Con antecedentes
Lucas Leonardo A. fue detenido el 9 de julio de este año, cuando se le impuso una medida de distancia de 100 metros, durante 5 meses. Pero además cuenta con una condena a 3 años de prisión en suspenso de 2020 y una causa por daño de 2021.
Su madre y una de sus hermanas, explicaron que estaban en tratativas para internarlo en la Fundación Renacer por sus adicciones, porque “cuando sale es otra persona”, dijeron.
Su madre lo describió como “un chico amoroso” que ayuda con los quehaceres de la casa. “El problema es cuando sale, ahí a la vuelta nomás, es otra persona cuando vuelve”, lamentó.
El joven, que es asistido por la defensora pública Echaniz, será nuevamente trasladado a tribunales el miércoles, para el tratamiento de las medidas cautelares.
