Comisión del Poder Judicial

La Procuración General de la Corte en la reforma constitucional: funciones, datos y alcances institucionales

El Dr. Jorge Barraguirre dio definiciones respecto de la necesidad de mantener la estructura que representa desde hace más de una década y defendió la especialidad de las fiscalías extrapenales y las defensorías civiles y zonales que funcionan bajo su ala.