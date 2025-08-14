A un mes del inicio de la reforma

Convención a mitad de camino: cuáles fueron los temas de más interés ciudadano

El 90% de los proyectos presentados fueron promovidos por ciudadanos y entidades. Y la mayoría de los tópicos están relacionados con la declaración de derechos y garantías, no así con la futura estructura de poder de la provincia. "La política está en un planeta y la ciudadanía en otro; esperemos que se conecten en el ámbito de la Convención", dijo Juan Cruz Cándido.