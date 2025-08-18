Cayó en Chaco un prófugo por abuso sexual buscado en Santa Fe

En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición de un hombre acusado de un grave delito contra la integridad sexual. El sujeto, que se encontraba prófugo de la Justicia santafesina, fue localizado en la localidad de Los Frontones, provincia de Chaco, y luego trasladado a la ciudad de Reconquista.
El acusado
El detenido fue identificado como C. M. L. G., de 30 años, quien tenía vigente una orden de detención solicitada por la Unidad Fiscal de San Justo, a cargo del fiscal Dr. Carlos Zoppegni.
Regreso a Santa Fe
Tras cumplir con los trámites legales correspondientes en la vecina provincia, el acusado fue finalmente llevado a territorio santafesino. Allí deberá enfrentar el proceso judicial en el marco de la causa que investiga las graves denuncias en su contra.
El operativo se enmarca en el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y reafirma el compromiso de la PDI en la localización, detención y traslado de personas requeridas por la Justicia en causas de alta sensibilidad social.
