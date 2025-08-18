#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Violencia

En Coronda: lo acribillaron a tiros y murió en el hospital Cullen

La víctima, de 29 años, recibió disparos en el tórax, abdomen y talón. Fue trasladado de urgencia desde el Samco local hasta el hospital Cullen donde falleció.

El caso es investigado por la PDI siguiendo directivas el fiscal Gustavo Persello. Crédito: El Litoral.
 14:04
Por: 

En la tarde del domingo, un violento episodio de sangre se registró en la zona noreste de la ciudad de Coronda. Allí, en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías del ferrocarril, un joven de 29 años resultó con serias lesiones de arma de fuego.

La víctima fue identificada como A. Z., domiciliado en barrio Guadalupe, quien debió ser trasladado en ambulancia primero al Samco local y luego, en estado crítico, derivado al hospital Cullen de Santa Fe, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Mirá tambiénTragedia en San Lorenzo: una mujer murió atropellada por un tren tras intentar rescatar a su perro

Los disparos y la investigación

Según se supo, Z. recibió impactos de bala en el tórax, abdomen y en un talón, lo que derivó en su inmediato traslado. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el lugar del hecho no se encontraba preservado, lo que dificultó el trabajo de los peritos.

Personal de la División Científica Forense de la PDI realizó un rastrillaje en la zona de viviendas precarias que rodean las vías, aunque la búsqueda de vainas servidas o rastros de interés arrojó resultados negativos.

Una moto en la escena

En tanto, en cercanías al cruce de Oroño y las vías se localizó una motocicleta Gilera Smash 110cc, que sería propiedad de la víctima. La misma fue relevada en el lugar, aunque no se hallaron indicios criminalísticos de importancia.

Se investiga

El caso quedó en manos de la Fiscalía del Departamento San Jerónimo, a cargo del Dr. Gustavo Persello, quien ordenó las medidas de rigor para intentar esclarecer lo sucedido y dar con los autores del brutal ataque.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
San Jerónimo
Coronda
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro