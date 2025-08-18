Margarita: una ambulancia chocó con un vacuno suelto en la Ruta 11

Un accidente de tránsito se registró en la noche de ayer sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 693,5, cuando una ambulancia Peugeot Boxer y un Volkswagen Vento impactaron contra un animal vacuno que se encontraba sobre la cinta asfáltica.
Según se informó, la ambulancia circulaba de norte a sur, conducida por un hombre mayor de edad, acompañado por dos mujeres -una de ellas paciente- cuando colisionó con una vaca de pelaje negro. El animal murió en el acto y quedó tendido sobre la ruta.
Otro choque
Segundos después, un automóvil Volkswagen Vento azul, que transitaba en sentido contrario, también impactó contra el semoviente ya sin vida.
Los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al Samco local para recibir atención médica preventiva.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4ta. de la Unidad Regional XIX, junto con efectivos de la Sección 33 de la DGSR “Los Pumas”, quienes realizaron las tareas de constatación del animal para determinar a su propietario. Se dio intervención al fiscal en turno.
Sin lesiones
“Llevaba paciente y acompañante, el chofer sufrió un golpe en la rodilla, pero leve, nadie sufrió lesiones de consideración”, dijo el coordinador del 107, Mauro Marega.
El accidente se produjo en horas de la madrugada cuando el móvil sanitario iba desde Villa Ocampo a la capital provincial, sobre la Ruta 11.
