Tragedia en Firmat: investigan la muerte de un joven por monóxido de carbono

Un joven de 40 años, Franco M., perdió la vida en la ciudad de Firmat durante el fin de semana, y las autoridades judiciales ordenaron que se practique la autopsia correspondiente con el objetivo de determinar las causales de la muerte.
Tenía 40 años y fue encontrado en su domicilio de calle Carlos Dose en inmediaciones de Entre Ríos.
Si bien, las primeras hipótesis hacen referencia a inhalación de monóxido de carbono, desde el Ministerio Público de la Acusación quieren despejar todas las dudas al respecto.
Susana Pepino es la fiscal que lleva adelante la investigación. En diálogo con El Litoral confirmó que “hay una persona que fue encontrada sin vida en su domicilio” de calle Carlos Dose a metros de Entre Ríos.
En el inmueble “había principios de incendio”, confirmó la fiscal. En consecuencia, el cuerpo “fue derivado a autopsia”, agregó.
En el lugar trabajó personal del área de Científica de la Policía de Investigación. Mientras que durante la mañana de este lunes se espera el arribo a la ciudad de los bomberos zapadores de Rosario para realizar las pericias correspondientes.
En principio “no habría indicios de un accionar violento, ya que no tiene marcas en su cuerpo y no habría ingresado ninguna persona extraña al lugar, finalizó Pepino.
