Hospital de Villa Ocampo: las obras de ampliación que desarrolla el Gobierno Provincial alcanzaron el 50% de avance

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que los trabajos que viene desarrollando el Gobierno Provincial para la ampliación del Hospital de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, ya alcanzaron el 50% de avance, con una inversión superior a los $17.000 millones de pesos.
La inversión provincial supera los $17 mil millones.
En cuanto a la importancia de la obra, el ministro Enrico destacó que “tanto para el gobernador Maximiliano Pullaro como para todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, esta es una obra emblemática para el norte santafesino, que va a permitir ampliar la cobertura en salud y mejorar la calidad en atención para todos los habitantes de Ocampo y de la región”.
“Con la ministra de Salud Silvia Ciancio y el senador Orfilio Marcón venimos trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del departamento: en Villa Ocampo con la ampliación del Hospital, lo mismo en Villa Guillermina y las reparaciones en los centros de salud de Villa Ana y de B° La Loma en Reconquista”, enumeró el ministro.
Detalles
Por su parte, el senador Marcón dijo que "esta obra para la ampliación del Hospital de Villa Ocampo enaltece a la ciudad y a la región, mejorando la calidad del acceso a la salud pública".
En cuanto al proyecto, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, recordó que “la obra contempla una nueva guardia médica con ingresos de ambulancias, internación, quirófanos y la rehabilitación del ala norte. En el lugar se van a realizar tratamientos de mediana y alta complejidad, priorizando la atención para varias localidades vecinas de Villa Ocampo en el norte provincial”.
“En este momento, en el ala de internación estamos realizando la impermeabilización de la losa existente, la colocación de pisos y aberturas en las habitaciones y trabajando en las instalaciones de corrientes débiles”, informó respecto a los trabajos que se están desarrollando.
Además, la empresa contratista trabaja en las instalaciones de cañerías para gases medicinales, la colocación de puertas placas en las salas de máquinas y en la ejecución de contrapiso y capa aisladora en el ala oeste y el ala de internación.
La obra
El proyecto de ampliación se ubica en la manzana donde funciona el actual Hospital de Villa Ocampo, y se desarrolla en planta baja y primer piso. En la planta baja del bloque este, se ubican los consultorios y en el bloque oeste los locales destinados a atención de emergencias, que tienen un ingreso de ambulancias en conexión directa con la calle Bv. Brown; mientras que en la planta alta del bloque oeste se construirán locales destinados a internación y del lado este se encontrarán los quirófanos.
En el sector a restaurar se ubican los locales de internación, maternidad, con sala TPR, quirófano y neonatología. El acceso al hospital se produce a través de un espacio en doble altura por calle Dr. Farran, incorporando a dicha intervención las veredas perimetrales, arbolado y equipamiento urbano, y una calle paralela al boulevard para la circulación de la ambulancia.
Los trabajos están a cargo de la empresa Pirámide Constructora S.A. y tienen un plazo de obra de 300 días.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
