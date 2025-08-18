Avanza con la repavimentación de la Ruta 10 entre Pilar y Nuevo Torino
La obra ya superó el 65% de ejecución y mejora la conectividad en el centro-oeste santafesino. "Esta es la manera en que el gobierno de Maximiliano Pullaro piensa la obra pública: con planificación, compromiso y mirada federal", destacó el ministro Enrico
La obra comprende una extensión de 9 kilómetros entre Pilar y la intersección con la Ruta 70, a la altura de Nuevo Torino, en el departamento Las Colonias.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa con su plan de revitalización de rutas santafesinas y avanza a un 65% con la ejecución de los trabajos para la repavimentación de un tramo de la Ruta N° 10.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, valoró el ritmo sostenido de la obra y su impacto territorial, asegurando que “estas intervenciones responden a un pedido histórico de la región y formaba parte de la agenda de trabajo con la diputada Jimena Senn. Queremos devolverle jerarquía a esta traza clave para la producción, la vida cotidiana y el desarrollo de las comunidades del centro santafesino. Esta es la manera en que el gobierno de Maximiliano Pullaro piensa la obra pública: con planificación, compromiso y mirada federal”.
Mejoras
En cuanto a la obra, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que “la Ruta 10 entre Nuevo Torino y Pilar presentaba un estado muy deteriorado. En cada tramo aplicamos soluciones distintas según el grado de daño. Ya tenemos más de cinco kilómetros de carpeta asfáltica terminados y seguimos avanzando con trabajos de fresado y bacheo hacia Pilar”.
Desde el Ministerio de Obras Públicas detallaron que, desde el 12 de mayo pasado, se están realizando distintas intervenciones por tramo en una extensión de 9.300 metros.
Estos trabajos incluyen tres tipos de tratamiento estructural, según las condiciones de la calzada: en primer lugar, una reconstrucción del Km. 0 al Km 0,4 - Nuevo Torino, con tareas de fresado, reciclado y carpeta asfáltica de rodamiento. Por otra parte, se desarrolla bacheo y repavimentación desde el Km. 0,4 al Km 6,5 con texturizado del gálibo, reciclado profundo y repavimentación.
Detalles
Finalmente, la repavimentación desde el Km 6,5 al Km 9,3 – Pilar, con fresado, base asfáltica y carpeta de rodamiento.
La obra se enmarca en el plan de recuperación de rutas provinciales que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura vial en todas las regiones.
