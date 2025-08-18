Con recursos provinciales

Avanza con la repavimentación de la Ruta 10 entre Pilar y Nuevo Torino

La obra ya superó el 65% de ejecución y mejora la conectividad en el centro-oeste santafesino. "Esta es la manera en que el gobierno de Maximiliano Pullaro piensa la obra pública: con planificación, compromiso y mirada federal", destacó el ministro Enrico