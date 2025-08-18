Reconquista

La Corte confirmó la destitución de una jueza que hizo del maltrato y la dilación su oprobioso modelo de gestión

El máximo Tribunal santafesino – integrado- rechazó la queja de la exmagistrada de Reconquista, Ileana Sinchez, y dejó firme su remoción. Violencia laboral, mobbing e invisibilización de personas vulnerables fueron los graves cargos en su contra. También fue acusada de prolongar inexplicablemente los plazos procesales.