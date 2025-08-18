En Grütly, instituciones locales se unen para cuidar el planeta
Gracias al programa del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Grütly ahora cuenta con campanas y composteras comunitarias. Estas herramientas permitirán separar, recuperar y valorizar materiales que antes no tenían un tratamiento adecuado.
Estas herramientas permitirán separar, recuperar y valorizar materiales que antes no tenían un tratamiento adecuado.
La comuna de Grütly ha dado un paso importante en la protección del medio ambiente al recibir nuevo equipamiento para el tratamiento de residuos. Esta iniciativa, que se enmarca en la estrategia provincial de transición hacia una economía circular, busca mejorar la gestión de los desechos en la localidad.
Gracias al programa del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Grütly ahora cuenta con campanas y composteras comunitarias. Estas herramientas permitirán separar, recuperar y valorizar materiales que antes no tenían un tratamiento adecuado.
El nuevo equipamiento estará ubicado en puntos clave de la comunidad, facilitando la participación de todos. Escuela N.º 338 y E.E.S.O. N.º 375 de Grütly; Predio del Natatorio Comunal y en la Escuela N.º 340 de Grütly Norte.
Con estas acciones, Grütly reafirma su compromiso de trabajar por un entorno más limpio, saludable y sostenible para todos sus habitantes.
Iluminación estratégica
La obra fue posible gracias a la financiación proveniente del programa Vínculos, una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Los fondos permitieron la instalación de un sistema de iluminación moderno y eficiente que transforma la ciclovía en un espacio seguro y utilizable las 24 horas del día.
La Comuna de Grütly ha finalizado un proyecto clave para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Con una inversión estratégica, se ha completado la iluminación de la ciclovía ubicada en el ingreso a la localidad, a la vera de la Ruta Provincial 68 S. Esta iniciativa, largamente esperada, marca un paso significativo en la mejora de la infraestructura local.
Con una inversión estratégica, se ha completado la iluminación de la ciclovía ubicada en el ingreso a la localidad, a la vera de la Ruta Provincial 68 S.
La obra fue posible gracias a la financiación proveniente del programa Vínculos, una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Los fondos permitieron la instalación de un sistema de iluminación moderno y eficiente que transforma la ciclovía en un espacio seguro y utilizable las 24 horas del día.
Esta mejora no solo beneficia a los ciclistas, sino a todos los vecinos y visitantes que usan el ingreso al pueblo. Al contar con una vía iluminada, se reduce notablemente el riesgo de accidentes y se fomenta el uso de este espacio para actividades recreativas y deportivas.
Autoridades de la Comuna de Grütly, comentaron que "esta obra es un claro ejemplo del compromiso de la gestión local con la mejora continua de la calidad de vida de su comunidad. El proyecto resalta la importancia de la colaboración entre los gobiernos locales y provinciales para ejecutar obras de infraestructura que tienen un impacto directo y positivo en el día a día de las personas":
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.