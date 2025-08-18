Lanzan una nueva campaña de donación de sangre en Matilde

Bajo el lema “Donar sangre es donar vida”, la comunidad de Matilde se prepara para una nueva jornada de donación de sangre.
La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de agosto, busca concientizar sobre la importancia de ser donante y asegurar el stock de sangre necesario para quienes lo necesitan.
La campaña responde a una realidad que afecta a gran parte de la población: se estima que nueve de cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre en algún momento de su vida, ya sea para ellos mismos, un familiar o un amigo. Esta cifra subraya la relevancia de contar con dadores voluntarios y habituales para enfrentar emergencias médicas y tratamientos complejos.
La colecta se realizará en el Salón Comunal a partir de las 9:00 horas. La convocatoria es abierta a todos los vecinos que deseen sumarse a esta noble causa y colaborar para salvar vidas.
“Se recuerda a los interesados que, para donar, es importante cumplir con ciertos requisitos básicos de salud. La participación de cada persona es fundamental para fortalecer el banco de sangre y brindar una esperanza a quienes más lo necesitan”, comentaron autoridades locales.
El próximo domingo 24 de agosto, la localidad de Matilde se vestirá de fiesta para celebrar el Día del Niño. A partir de las 14:00 horas, la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para una tarde inolvidable, repleta de actividades pensadas para los más chicos y toda la familia.
La jornada, organizada por la Comuna de Matilde y la Cooperadora de la Escuela Mariano Moreno, contará con una propuesta variada para asegurar la diversión. Los asistentes podrán disfrutar de una gran cantidad de juegos, participar por premios y probar suerte en los sorteos que se realizarán durante la tarde.
Uno de los momentos más esperados será la tradicional chocolatada, ideal para combatir el frío y compartir un momento especial. Además, para quienes deseen disfrutar de algo más, la Cooperadora de la Escuela Mariano Moreno tendrá a su cargo un servicio de buffet con distintas opciones de comida.
Desde el Ejecutivo local invitan a todos los vecinos a sumarse a esta celebración, que busca fortalecer los lazos comunitarios y brindarles a los niños una jornada llena de alegría y diversión.
