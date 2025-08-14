Owen Crippa presenta su libro "Con la Patria en el Alma" en Venado Tuerto

El jueves 21 de agosto, el ex teniente de la Armada Argentina, Owen Crippa, visitará Venado Tuerto para presentar su libro "Con la Patria en el Alma", en el que relata su valiosa experiencia durante la Guerra de Malvinas.
El ex aviador naval, condecorado por su heroísmo en la Guerra de Malvinas, compartirá su testimonio de vida y experiencias en las escuelas y ante la comunidad.
El evento central se desarrollará en la Casa Museo Cayetano Alberto Silva a las 19.30, y promete ser una ocasión muy oportuna para escuchar a Crippa repasar los detalles de una serie de proezas que hicieron historia.
Antes de la presentación en la Casa Museo, Crippa estará en las escuelas y universidades locales. El mismo jueves, de 10 a 12, se presentará en la Escuela N° 496 "Mariano Moreno", donde compartirá sus vivencias con los estudiantes.
Luego, el viernes 22, será el turno de la Escuela N° 1201 "F. Antonio Rizutto", también entre las 10 y 12, para continuar con su cometido de transmitir los valores inspiradores de su lucha y sacrificio.
Además, en horas de la noche, Crippa expondrá en la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), entre las 18 y las 20, una oportunidad para que los jóvenes universitarios también conozcan en profundidad su historia. Y la jornada culminará con una cena en su honor, organizada por las autoridades del Aero Club local desde las 20.30.
Owen Crippa es reconocido por su destacada participación en la Guerra de Malvinas en 1982, donde, como aviador naval, defendió con valentía a la patria. Su participación en la operación para hundir el HMS Coventry es especialmente recordada. Crippa no solo fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, sino que su historia también incluye la lucha para repatriar el avión A-4 Skyhawk, un símbolo de la aeronáutica argentina, desde el Reino Unido hasta su ciudad natal, Sunchales.
El testimonio de Crippa no solo nos acerca a su valentía durante la guerra, sino también a su trabajo incansable por mantener viva la memoria histórica de aquellos que lucharon por la soberanía argentina. Hoy, su figura sigue siendo un ejemplo de resiliencia, coraje y amor por la patria, valores que busca transmitir a través de su libro y de sus charlas en distintos ámbitos educativos.
