Pullaro junto a Borla participaron en los festejos por los 90 años de la escuela de Colonia La Blanca
El gobernador encabezó el acto por los 90 años de la Escuela Nº 715 de Colonia La Blanca, en el departamento San Justo, donde junto al Senador Rodrigo Borla, el Ministro Fabián Bastía y demás autoridades, entregó aportes para mejorar la infraestructura. “La ruralidad muestra la potencia de nuestra provincia”, destacó.
Este domingo, la comunidad educativa de Colonia La Blanca, en jurisdicción de La Criolla, en el departamento San Justo, celebró los 90 años de la Escuela Nº 715 “General José de San Martín”. El festejo tuvo un marco especial: la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.
El mandatario entregó al establecimiento un tractor cortacésped y una desmalezadora, además de un aporte del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por más de 17 millones de pesos. Los recursos se destinarán a reparaciones generales, veredas perimetrales y pintura exterior.
“Es un honor enorme estar en una escuela rural que cumple 90 años. Habla de la fortaleza de quienes fundaron esta provincia invencible de Santa Fe”, señaló Pullaro al iniciar su discurso, en el que también hizo referencia al legado del brigadier Estanislao López.
El gobernador trazó un vínculo entre la historia provincial y el presente educativo: “Somos invencibles porque seguimos adelante, porque apostamos al desarrollo y a la igualdad. Cuando fortalecemos nuestro sistema educativo, hablamos de igualdad de oportunidades. Los chicos necesitan escuelas en condiciones, con más de 180 días de clases cada año. Esa es la base para que puedan proyectarse y salir adelante”.
En ese sentido, repasó las políticas implementadas en los últimos veinte meses: la reparación de 2.700 edificios escolares sobre un total de 3.500 en la provincia, el programa 1000 Aulas para ampliar espacios y la construcción de 50 nuevos edificios. “En muchos lugares, los docentes y alumnos daban clases en bibliotecas o galerías. Estamos trabajando para que todos tengan aulas dignas”, subrayó.
Identidad colectiva
La jornada coincidió con la conmemoración del fallecimiento del general José de San Martín, cuya figura inspiró al gobernador para recordar el sentido de identidad colectiva. “San Martín nos enseñó el valor de la libertad y la entrega por la patria. Esa identidad es la que se construye también en cada escuela, cuando distintas generaciones se encuentran para recordar a sus docentes y compañeros”.
El festejo reunió a vecinos, exalumnos y familias de la región, que compartieron recuerdos y anécdotas. “Se nota el amor que el cuerpo docente tiene por esta escuela, no sólo porque hoy cumple 90 años sino porque está hermosa y llena de vida”, reconoció Pullaro, antes de agradecer a la comunidad y cerrar con un pedido: “Sigamos adelante, con la convicción de que la educación es la llave para que Santa Fe y la Argentina tengan un futuro mejor”.
Autoridades
En la ceremonia estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; el senador Rodrigo Borla; el presidente comunal de La Criolla, Jorge Fraix; la directora del establecimiento, María Soledad Morán; la subsecretaria para el Aprendizaje Continuo, Valentina Peresin; y el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero.
