Departamento San Justo

Pullaro junto a Borla participaron en los festejos por los 90 años de la escuela de Colonia La Blanca

El gobernador encabezó el acto por los 90 años de la Escuela Nº 715 de Colonia La Blanca, en el departamento San Justo, donde junto al Senador Rodrigo Borla, el Ministro Fabián Bastía y demás autoridades, entregó aportes para mejorar la infraestructura. “La ruralidad muestra la potencia de nuestra provincia”, destacó.