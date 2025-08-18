Tiene 60% de grado de avance

Enrico: "El Acueducto Tostado-Villa Minetti llegará finalmente hasta El Nochero"

Con una inversión superior a los $37 mil millones, el gobierno de Maximiliano Pullaro desarrolla un proyecto clave para resolver un histórico problema de abastecimiento y mejorar la calidad del acceso al agua potable en siete localidades.