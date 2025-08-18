Rompió la vidriera de un comercio en la peatonal y terminó detenido

La siesta de este domingo se vio sacudida en el corazón del microcentro santafesino, cuando un delincuente rompió la vidriera de un local comercial ubicado en la esquina de San Martín y Salta, para alzarse con varias carteras y objetos de bijouterie.
El hecho ocurrió pasadas las 13.45, cuando un familiar de los dueños del comercio dio aviso a la policía tras observar los daños en el local de accesorios llamado "Venecia Accesorios".
Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, un sujeto vestido con buzo verde, pantalón negro y zapatillas negras irrumpió en el negocio, de donde se llevó al menos tres carteras de cuero, joyas de plata y un reloj de bijouterie.
A partir del alerta, distintas unidades de la policía provincial iniciaron un rastrillaje en la zona. Fue así como personal del Comando Radioeléctrico realizó un operativo de saturación y logró dar con un hombre de similares características en inmediaciones de pasaje Sara Faisal y Moreno.
Al intentar identificarlo, el sospechoso se tornó violento y ofreció resistencia, por lo que finalmente fue reducido y trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.
Mientras tanto, en el local afectado, personal actuante constató los daños en la vidriera y dejó a resguardo una mochila hallada en el lugar. Los propietarios aún no habían podido ser localizados al momento del procedimiento.
