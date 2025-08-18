#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Vandalismo

Rompió la vidriera de un comercio en la peatonal y terminó detenido

Ocurrió en el local "Venecia Accesorios" donde un delincuente sustrajo bolsos, joyas y bijouterie. Fue detenido a las pocas cuadras.

Tras un operativo de saturación, el malviviente fue detenido en pasaje Sara Faisal y Moreno. El Litoral
 0:21
Por: 

La siesta de este domingo se vio sacudida en el corazón del microcentro santafesino, cuando un delincuente rompió la vidriera de un local comercial ubicado en la esquina de San Martín y Salta, para alzarse con varias carteras y objetos de bijouterie.

El hecho ocurrió pasadas las 13.45, cuando un familiar de los dueños del comercio dio aviso a la policía tras observar los daños en el local de accesorios llamado "Venecia Accesorios".

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, un sujeto vestido con buzo verde, pantalón negro y zapatillas negras irrumpió en el negocio, de donde se llevó al menos tres carteras de cuero, joyas de plata y un reloj de bijouterie.

A partir del alerta, distintas unidades de la policía provincial iniciaron un rastrillaje en la zona. Fue así como personal del Comando Radioeléctrico realizó un operativo de saturación y logró dar con un hombre de similares características en inmediaciones de pasaje Sara Faisal y Moreno.

Al intentar identificarlo, el sospechoso se tornó violento y ofreció resistencia, por lo que finalmente fue reducido y trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.

Mientras tanto, en el local afectado, personal actuante constató los daños en la vidriera y dejó a resguardo una mochila hallada en el lugar. Los propietarios aún no habían podido ser localizados al momento del procedimiento.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro