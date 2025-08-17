Calcinado en Monte Vera: investiga si se trata de un joven cuyo paradero fue denunciado hace diez días

El macabro hallazgo ocurrido la tarde del sábado en un descampado de Monte Vera comienza a revelar detalles que estremecen.
La autopsia reveló que la víctima sufrió un golpe mortal en la cabeza antes de ser incinerada.
El macabro hallazgo ocurrido la tarde del sábado en un descampado de Monte Vera comienza a revelar detalles que estremecen.
El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado en una cava de la zona rural, con las manos atadas y dentro de una bolsa. A su alrededor, los investigadores hallaron restos de materiales combustibles y elementos con sangre, lo que evidencia que los asesinos intentaron borrar rastros incendiando el cadáver en el mismo sitio.
Según pudo conocer El Litoral, la autopsia realizada en los forenses determinó que la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza, el cual resultó letal.
En este sentido trascendió que la zona de la cabeza estaba cubierta por una remera, lo que confirma que los homicidas actuaron con una violencia brutal antes de prender fuego al cuerpo.
Si bien hasta el momento no se logró establecer la identidad del fallecido, los pesquisas cuentan con un dato clave: en sede policial existe un pedido de paradero de un joven oriundo de la región, cuya familia denunció su desaparición hace unos diez días.
De acuerdo a la información extraoficial, se trataría de una persona de "perfil normal", sin antecedentes delictivos. Este aspecto refuerza la hipótesis de que la violencia desplegada responde a un ataque de especial saña.
El caso quedó caratulado como "Investigación s/muerte (cuerpo calcinado)" y se encuentra bajo la dirección del fiscal de Homicidios, Dr. Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación.
Como es de práctica en la escena del suceso trabajaron especialistas de la División Científica Forense, quienes secuestraron algunos plásticos quemados, restos de algodón y una botella derretida, entre otros indicios. También se habrían observado rastros de sangre.
Cabe recordar que el macabro hallazgo se produjo cuando un lugareño pasaba caminando por dicho sector y se topó con la horrenda escena, tras la cual dio aviso inmediato al 911.
La Fiscalía dispuso extremar cuidados en el manejo de los indicios y ordenó nuevas pericias en busca de ADN.
También se relevarán cámaras de seguridad en los accesos a Monte Vera y sobre la Ruta 11 para tratar de reconstruir movimientos previos al tenebroso suceso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.