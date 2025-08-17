#HOY:

Avanza la pesquisa

Calcinado en Monte Vera: investiga si se trata de un joven cuyo paradero fue denunciado hace diez días

La autopsia reveló que la víctima sufrió un golpe mortal en la cabeza antes de ser incinerada.

Hay evidencias de que los asesinaron intentaron borrar rastros incendiando el cadáver.
 17:24
 / 
Por: 

El macabro hallazgo ocurrido la tarde del sábado en un descampado de Monte Vera comienza a revelar detalles que estremecen.

El cuerpo calcinado de un hombre fue encontrado en una cava de la zona rural, con las manos atadas y dentro de una bolsa. A su alrededor, los investigadores hallaron restos de materiales combustibles y elementos con sangre, lo que evidencia que los asesinos intentaron borrar rastros incendiando el cadáver en el mismo sitio.

El golpe mortal

Según pudo conocer El Litoral, la autopsia realizada en los forenses determinó que la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza, el cual resultó letal.

En este sentido trascendió que la zona de la cabeza estaba cubierta por una remera, lo que confirma que los homicidas actuaron con una violencia brutal antes de prender fuego al cuerpo.

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad de la zona de Monte Vera y Recreo.Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad de la zona de Monte Vera y Recreo.

Un dato clave

Si bien hasta el momento no se logró establecer la identidad del fallecido, los pesquisas cuentan con un dato clave: en sede policial existe un pedido de paradero de un joven oriundo de la región, cuya familia denunció su desaparición hace unos diez días.

De acuerdo a la información extraoficial, se trataría de una persona de "perfil normal", sin antecedentes delictivos. Este aspecto refuerza la hipótesis de que la violencia desplegada responde a un ataque de especial saña.

La PDI trabajó en la zona de Monte Vera dónde se encontró un cuerpo calcinado. Foto: GentilezaLa PDI trabajó en la zona de Monte Vera dónde se encontró un cuerpo calcinado. Foto: Gentileza

La investigación

El caso quedó caratulado como "Investigación s/muerte (cuerpo calcinado)" y se encuentra bajo la dirección del fiscal de Homicidios, Dr. Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación.

Como es de práctica en la escena del suceso trabajaron especialistas de la División Científica Forense, quienes secuestraron algunos plásticos quemados, restos de algodón y una botella derretida, entre otros indicios. También se habrían observado rastros de sangre.

Cabe recordar que el macabro hallazgo se produjo cuando un lugareño pasaba caminando por dicho sector y se topó con la horrenda escena, tras la cual dio aviso inmediato al 911.

El cuerpo fue encontrado en una cava en zona rural, convertida en basural.El cuerpo fue encontrado en una cava en zona rural, convertida en basural.

Próximos pasos

La Fiscalía dispuso extremar cuidados en el manejo de los indicios y ordenó nuevas pericias en busca de ADN.

También se relevarán cámaras de seguridad en los accesos a Monte Vera y sobre la Ruta 11 para tratar de reconstruir movimientos previos al tenebroso suceso.

