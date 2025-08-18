Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía anunció cortes de energía en Santa Fe para este lunes.
La Empresa Provincial de la Energía comunicó su lista de tareas previstas para este 18 de agosto.
Según indicó la EPE, se trata de interrupciones en el suministro debido a tareas de mantenimiento en la red de media tensión.
Los cortes se pueden verificar en la página web de la empresa haciendo clic aquí
