Pilar mejora su servicio eléctrico con la remodelación de la línea de baja tensión

Autoridades comunales, de la Empresa Provincial de la Energía y de la firma adjudicataria, explicaron los alcances de una obra histórica para la localidad.
La localidad de Pilar concluyo una obra histórica para su infraestructura eléctrica: la remodelación de 17.000 metros de línea aérea de baja tensión.
Con una inversión de aproximadamente 230 millones de pesos y un plazo de ejecución de siete meses, el proyecto ya está beneficiando a los vecinos y vecinas con un servicio más confiable y seguro.
En una conferencia de prensa, el presidente comunal, Carlos Martínez, junto a representantes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de la firma adjudicataria Las Heras SA, destacaron la importancia de esta inversión.
"Son obras que no se ven, pero que son de gran utilidad para la localidad", señaló Martínez. Explicó que esta mejora, esperada desde 2019, ahora es una realidad gracias al apoyo del gobierno provincial.
El presidente comunal resaltó que la nueva red, que utiliza cables preensamblados, reducirá significativamente los cortes de energía causados por tormentas y fuertes vientos, mejorando así la calidad de vida de los residentes.
Por su parte, José Alberto, responsable de la EPE en Pilar, indicó que la obra no solo beneficia a los usuarios, sino que también optimiza la gestión operativa. "Este trabajo reduce el riesgo eléctrico y mejora la calidad del servicio, contribuyendo al cuidado de las personas y sus pertenencias, al comercio y al alumbrado público", afirmó.
Cristina Frau, representante de la empresa a cargo de los trabajos, Las Heras SA, confirmó que la obra se completó en un tiempo menor al previsto, agradeciendo la colaboración de la Comuna de Pilar, especialmente del personal de tránsito que facilitó las tareas logísticas.
Durante los encuentros, los miembros de la subcomisión presentaron a los estudiantes las bases del certamen, explicaron la historia detrás del emblema actual y los animaron a participar activamente. Se les invitó a reflexionar sobre cómo pueden representar a Pilar a través de su creatividad e ideas, dejando una marca en la historia del pueblo.
El concurso está abierto a todos los residentes de Pilar mayores de 16 años, sean nacidos en la localidad o no. Las propuestas pueden presentarse en la Administración Comunal del 1 al 15 de septiembre.
Desde la Subcomisión de Cultura, agradecieron a las instituciones educativas por su apoyo y expresaron su entusiasmo por la participación de los jóvenes. “Esperamos que se animen a dejar su huella en esta etapa tan especial que nos prepara rumbo al 150° aniversario de Pilar”, señalaron.
