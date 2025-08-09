#HOY:

Extenso corte de luz en el Puerto de Santa Fe por roturas en un cable subterráneo de la EPE

En la jornada de este sábado se produjo el daño de un cable de luz por parte de una retroexcavadora que trabajaba en la zona y que afectó a una amplia sector del Dique 2. El domingo continúan los trabajos de reparación, por lo que no habrá servicio eléctrico entre las 7 y las 15 horas. Es la segunda vez esta semana.

 23:08

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que, tras la rotura de un cable subterráneo provocado por una retroexcavadora que realizaba trabajos en la zona del Puerto de Santa Fe, el servicio se vio interrumpido desde las 10 de este sábado y se normalizó a las 18 horas. No obstante, anunció que el corte de luz se repetirá este domingo 10 de agosto, de 7 a 15 horas, para completar las reparaciones.

La zona afectada comprende al Dique 2, en el triángulo que conforman las calles 1 de Enero, Remolcador Meteoro y Rosaura Schweizer, en la zona de Puerto Amarras, Molino Marconetti y Marinas Puerto.

Puerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaPuerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Lo llamativo es que esta no es la primera vez que sucede algo de estas dimensiones, puesto que la misma zona debió soportar también un corte del servicio el pasado lunes, por otro daño causado por la retroexcavadora de la misma empresa en el sector de las calles.

puertoImagen ilustrativa.

En concreto, la Empresa Provincial de la Energía ya restituyó el servicio eléctrico este sábado, pero advierte que será necesario un nuevo corte el domingo para finalizar las reparaciones, por lo que los vecinos no tendrán luz entre las 7 y las 15 horas.

Santa Fe Ciudad
Empresa Provincial de la Energía

