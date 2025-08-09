Este sábado y domingo

Extenso corte de luz en el Puerto de Santa Fe por roturas en un cable subterráneo de la EPE

En la jornada de este sábado se produjo el daño de un cable de luz por parte de una retroexcavadora que trabajaba en la zona y que afectó a una amplia sector del Dique 2. El domingo continúan los trabajos de reparación, por lo que no habrá servicio eléctrico entre las 7 y las 15 horas. Es la segunda vez esta semana.