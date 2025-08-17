Imputaron a una pareja por el violento robo de una moto a una repartidora de aplicación

Imputaron a dos personas a las que se investiga por el robo de una motocicleta cometido en perjuicio de una repartidora de una aplicación de entregas a domicilio en la ciudad de Santa Fe. Se trata de un hombre de 45 años y a una mujer de 21, cuyas respectivas iniciales son MT y JNC.
El fiscal Ignacio Lascurain realizó las atribuciones delictivas ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.
Arma de fuego
El funcionario del MPA indicó que "alrededor de las 22:00 del viernes 30 de mayo de este año, los imputados llevaron a cabo su accionar delictivo en inmediaciones de Regis Martínez y 4 de Enero".
"Las personas investigadas llegaron al lugar en una moto Honda Wave y, a partir de un acuerdo previo, abordaron con violencia a una trabajadora de una aplicación de reparto que estaba entregando un pedido a domicilio", relató Lascurain.
"Los imputados se acercaron a la víctima, quien estaba en la vereda en una moto Appia Citiplus y la amedrentaron con el fin de robarle", subrayó. "El hombre investigado le mostró un arma de fuego y la amenazó con matarla si oponía resistencia", especificó.
El fiscal también expuso que "además de robarle la moto, los atacantes se apropiaron ilegítimamente del teléfono celular de la repartidora y de una billetera que contenía 290.000 pesos en efectivo". Al respecto, remarcó que "la imputada se subió a la moto de la víctima y escapó hacia el este y en contra mano por Regis Martínez".
En cuanto a la investigación penal, Lascurain precisó que "la víctima denunció de inmediato lo sucedido", y explicó que "desde ese momento se realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar a los coautores".
Finalmente, el fiscal señaló que "los imputados fueron detenidos el lunes pasado en el marco de una serie de allanamientos que solicitamos a raíz de los avances logrados".
Calificación penal
Tanto el hombre como la mujer que fueron imputados son investigados como coautores del delito de robo calificado (por haber sido cometido con un arma de fuego, cuya aptitud para disparar no pudo ser acreditada).
Prisión preventiva
La audiencia de medidas cautelares será en los próximos días, en fecha y horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la capital provincial. En tal sentido, el fiscal Lascurain adelantó que solicitará la prisión preventiva de las dos personas investigadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.