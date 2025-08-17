Detenidos en un colectivo tras un intento de hurto en Esperanza

Un operativo policial desarrollado en plena tarde del sábado terminó con la detención de dos hombres señalados como los responsables de un hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Esperanza.
Los involucrados son dos hombres de 44 y 57 años, que intentaron una maniobra delictiva en un supermercado en Esperanza.
La secuencia comenzó pasadas las 18:45, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos sospechosos que se trasladaban a bordo de un colectivo de la empresa San Cristóbal, con destino a la ciudad de Santa Fe.
De inmediato se montó un dispositivo en inmediaciones de Ruta 11 y Blas Parera, donde personal policial, bajo la supervisión del Superior de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, interceptó el ómnibus y procedió a la aprehensión de los individuos.
Los detenidos, de 44 y 57 años, fueron trasladados inicialmente al Destacamento Recreo Sur, donde se les practicaron las primeras diligencias. Posteriormente, y tras las consultas judiciales de rigor, el fiscal en turno de Esperanza, Dr. Persell, ordenó que la causa sea remitida a la Comisaría 1ª de dicha ciudad.
De esta manera, los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por tentativa de hurto en un supermercado de la ciudad de Esperanza.
