Acusado de gatillar a un hombre en la cabeza y dispararle en la panza en Rafaela

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, realizó este sábado en la ciudad de Rafaela (cabecera del departamento santafesino Castellanos) un operativo en el marco de una causa por una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Los uniformados realizaron tres allanamientos y detuvieron a un hombre identificado por sus iniciales como I. O. E., quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La investigación fue iniciada por personal de PDI-Sección Homicidio el pasado 14 de agosto,
luego de un violento incidente ocurrido en la vía pública, en barrio Barranquitas de Rafaela.
Según lo que pudo reconstruir la fiscalía, se habría producido allí una pelea entre vecinos que terminó cuando uno de ellos sacó a relucir un arma de fuego, apuntó a la cabeza de su rival y gatilló, pero milagrosamente la bala no salió.
El hombre armado apuntó entonces al abdomen de su adversario y nuevamente apretó el gatillo. Esta vez sí hubo detonación y el proyectil dio en el blanco.
La víctima fue trasladada al un centro de salud, donde fue asistida. Afortunadamente, su vida no corre peligro.
La PDI contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas para las irrupciones. Foto: El Litoral
Investigación
Siguiendo pistas, los efectivos de la PDI allanaron tres domicilios en Champagnat al 500, Mainardi al 150 y Santiago Rodríguez al 300, arrestaron al presunto autor del hecho.
Los uniformados también secuestraron la indumentaria que habría utilizado en el momento del ataque, pero no hallaron el arma de fuego.
El hombre arrestado está acusado de tentativa de homicidio calificado. Foto: El Litoral
Por disposición del fiscal a cargo de la investigación, el doctor Martín Castellanos, el detenido fue alojado en la alcaldía de la Unidad Regional V.
