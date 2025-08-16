Explotó un compresor en Fray Luis Beltrán: un hombre murió y otro resultó herido

Un hombre de 38 años murió y otro resultó con heridas graves tras la explosión de un tanque de gas de un compresor en Fray Luis Beltrán.
El estallido se produjo mientras trabajaban con uno de los tanques de gas del equipo en un taller de herrería ubicado en Pueyrredón al 200 de la localidad del sur santafesino.
El trágico episodio se dio este viernes por la tarde en un taller de herrería de localidad del sur santafesino donde ambas víctimas trabajaban para reparar el equipo junto a otras dos personas, que resultaron ilesas.
El incidente ocurrió cerca de las 18 cuando cuatro personas estaban soldando el compresor.
“La acumulación de gases generó una explosión que afectó principalmente a dos hombres que trabajaban en el lugar”, detallaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán.
Por la potencia de la explosión, la víctima fatal perdió la vida al instante, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia hacia el hospital de San Lorenzo con heridas que, en principio, revestían gravedad.
Los otros dos hombres, en tanto, no resultaron heridos. Todos se encontraban trabajando para poner en condiciones el taller y poder abrirlo el próximo lunes.
El trágico suceso generó conmoción entre los familiares de quienes trabajaban en el taller y también en el barrio, en donde ya eran conocidos, según testimonos que fueron recogidos en el lugar por el móvil de Telenoche (El Tres).
