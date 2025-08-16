Fuerte choque en Rafaela: una oficial de la policía fue hospitalizada en grave estado

Un fuerte choque sucedió en las primeras horas de este sábado en la ciudad de Rafaela que tuvo como protagonistas a mujeres de la policía de Santa Fe.
Ocurrió en la intersección de bulevar Lehmann y Pellegrini. En el móvil de la fuerza provincial viajaban tres mujeres, todas sufrieron heridas de diversas consideración.
Por motivos que aún se tratan de establecer, la colisión ocurrió en la intersección de bulevar Lehmann y Pellegrini entre una camioneta Ford Raptor, conducida por un hombre, y un móvil policial del Comando Radioeléctrico en el que viajaban tres mujeres oficiales.
Como consecuencia del impacto, el patrullero terminó colisionando contra un semáforo peatonal, una farola y otros elementos del cantero central. En ambos vehículos se activaron los airbags.
Rápidamente, la zona se llenó de sirenas. La peor parte la sufrieron las tres mujeres que iban en el móvil policial, todas con lesiones de distinta consideración.
Ambulancias del 107 asistieron a las heridas, siendo una de ellas trasladada en estado más grave, escoltada por la policía para agilizar el paso. En tanto, el conductor de la camioneta no sufrió lesiones.
Personal municipal de Electrotecnia debió trabajar en el lugar por los daños, mientras que agentes de la PDI y de Tránsito realizaron el corte de calles.
