Vandalizaron una ensaladería en barrio Candioti

La seguidilla de comercios vandalizados en Santa Fe sumó un nuevo capítulo. En la madrugada de este miércoles delincuentes atacaron la ensaladería Cherry's Salad, ubicada en Necochea 3700, pleno corazón de barrio Candioti.
Cherry's Salad, en Necochea al 3700, fue blanco de delincuentes que rompieron su vidriera y se llevaron dinero en efectivo.
La seguidilla de comercios vandalizados en Santa Fe sumó un nuevo capítulo. En la madrugada de este miércoles delincuentes atacaron la ensaladería Cherry's Salad, ubicada en Necochea 3700, pleno corazón de barrio Candioti.
Los ladrones rompieron la vidriera del local con una baldosa y lograron sustraer dinero en efectivo de la caja registradora.
El comerciante damnificado contó cómo se enteró del hecho: "Nos avisó una vecina alrededor de las 9.30. Vine enseguida y me encontré con todo el vidrio roto. Se habían metido con una baldosa de la cuadra y se llevaron solamente la plata de la caja. Por suerte no tocaron nada más", relató.
Y agregó con preocupación: "Hace menos de un año que abrimos el negocio y es la primera vez que nos pasa. El mayor problema es el costo del vidrio, que es carísimo. La policía pasa seguido por la zona, pero uno tampoco puede vivir enrejado, sobre todo teniendo un comercio".
El hecho en Cherry's Salad se suma a los ocurridos en los últimos días en distintos puntos de la ciudad: Tienda Cardón (Lisandro de la Torre al 2500), Raffi (San Martín al 2200) y Estancia Nicoletta (San Martín al 1800), todos vandalizados con vidrieras destruidas y robos de mercadería.
Los comerciantes del centro y los barrios cercanos expresan su preocupación ante esta modalidad que parece instalarse nuevamente en Santa Fe, generando pérdidas económicas y un clima de inseguridad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.