En Buenos Aires

Choque fatal en la Panamericana: un camión y un auto colisionan en Escobar y hay un muerto

El accidente ocurrió en el ramal Campana, a la altura del kilómetro 49, en medio de una intensa jornada de lluvias. El carril rápido se encuentra obstruido, generando importantes demoras para los conductores que se dirigen hacia la Capital Federal.