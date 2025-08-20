Choque fatal en la Panamericana: un camión y un auto colisionan en Escobar y hay un muerto

Se produjo un accidente fatal en el kilómetro 49 de la Panamericana, en el ramal Campana, en un punto neurálgico del tránsito que une el norte del país con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El accidente ocurrió en el ramal Campana, a la altura del kilómetro 49, en medio de una intensa jornada de lluvias. El carril rápido se encuentra obstruido, generando importantes demoras para los conductores que se dirigen hacia la Capital Federal.
Según los primeros reportes de las autoridades, el hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana en una de las zonas de mayor flujo vehicular, justo a la altura de la Ruta Provincial 25, en jurisdicción del partido de Escobar.
La colisión, de una magnitud considerable, involucró a un camión de gran porte con su acoplado y a un vehículo particular, cuyo ocupante falleció instantáneamente a causa del impacto.
La noticia del trágico suceso fue confirmada por Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la vía, a través de sus canales oficiales. El aviso a los servicios de emergencia fue inmediato, movilizando a personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bomberos y equipos de asistencia vial al lugar del siniestro.
El impacto fue tan violento que el automóvil quedó destrozado, dificultando las tareas de rescate y de remoción de los vehículos involucrados.
Tras la confirmación del deceso de la persona a bordo del automóvil, se dio aviso a las autoridades judiciales. En estos momentos, peritos de la Policía Científica se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Se busca determinar las causas precisas del choque, que podrían estar relacionadas con las condiciones climáticas adversas, la falta de visibilidad o alguna imprudencia de los conductores.
La magnitud de la colisión obligó a bloquear por completo el carril rápido de la autopista en sentido hacia CABA, lo que generó una fila de vehículos que se extiende por varios kilómetros. Las maniobras para remover los vehículos siniestrados se prevén complejas y llevarán varias horas, por lo que las demoras se mantendrán a lo largo de la mañana.
Las complicaciones viales se sienten en toda la zona, y las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución. El embotellamiento se extendió rápidamente, afectando a miles de personas que se dirigen a sus trabajos o a otras actividades en la capital.
