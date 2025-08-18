Milagro

Un camión embistió una casa mientras los dueños dormían en La Plata

En la madrugada del domingo 17 de agosto de 2025, un camión conducido aparentemente por dos personas en estado de ebriedad se estrelló contra una vivienda del barrio Abasto, en La Plata. A raíz del impacto, quedaron afectadas dos familias que descansaban en el interior.