Un camión embistió una casa mientras los dueños dormían en La Plata

En la madrugada del domingo 17 de agosto de 2025, un camión conducido aparentemente por dos personas en estado de ebriedad se estrelló contra una vivienda del barrio Abasto, en La Plata. A raíz del impacto, quedaron afectadas dos familias que descansaban en el interior.
El estruendo despertó a los vecinos de la zona de Abasto, en las afueras de La Plata, cuando un camión perdió el control al llegar a una esquina y terminó incrustándose directamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 208 y 38
Testigos del hecho señalaron que el vehículo circulaba a una velocidad inusual. Además, los ocupantes del camión exhibían claros signos de ebriedad y, tras impactar contra la casa, intentaron huir del lugar
El choque generó pánico: “Casi matan a dos familias”, expresó uno de los vecinos, reflejando el temor compartido por quienes vivieron el episodio
A pesar de la magnitud del accidente, no se registraron víctimas fatales. La vivienda, que estaba ocupada por dos familias, sufrió daños materiales, pero por pocos metros no hubo una tragedia de consecuencias irreversibles
Las brigadas de emergencia —incluyendo bomberos y policía— llegaron rápidamente para asistir a las familias y asegurar la escena. Las autoridades investigan los pormenores del siniestro y han reportado que ya se investiga el estado de los conductores y sus posibles imputaciones
