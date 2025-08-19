Un choque entre camionetas terminó con una de ellas incrustada en una ferretería

Un violento choque en las calles de la ciudad de Santa Fe entre dos camionetas pudo terminar en tragedia, cuando una de ellas impactó contra el frente de un local comercial.
Ocurrió en el cruce de calles Francia y Santiago del Estero, durante la lluviosa tarde de este martes.
El episodio tuvo lugar en donde se encuentran las calles Francia y Santiago del Estero, en barrio Constituyentes de la capital provincial, durante la tarde de este martes.
Seguramente la lluvia que caía en ese momento tuvo algo que ver a la hora de analizar los motivos del accidente de tránsito, que con mucha fortuna no dejó lesionados que lamentar.
El impacto se dio entre una camioneta Ford y una VW. La primera de ellas fue a parar contra la fachada de la ferretería ubicada en una de las esquinas.
Personal policial trabajó en el lugar para evitar que se registren nuevos incidentes.
