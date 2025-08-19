Un joven preso se escapó de una comisaría

Una llamativa evasión ocurrió este martes por la noche en una comisaría de la ciudad de Santo Tomé.
El muchacho había sido aprehendido momentos antes porque presuntamente incumplió una medida de distancia respecto de su expareja. Las primeras versiones indican que vulneró las esposas que lo tenían retenido a una columna.
Todo ocurrió en la Seccional 23a, ubicada en calle Richieri al 3500, hasta donde una patrulla del Comando Radioeléctro trasladó a un muchacho de 23 años que acababan de aprehender.
El joven, aparentemente, había incumplido un mandato judicial, concretamente una medida de distancia respecto de su expareja.
Según las primeras versiones, los uniformados habrían dejado a esta persona, cuyas iniciales son R.G., esposada a una columna de un tinglado construido en el patio trasero.
Trascendió que el muchacho “cortó” las esposas y desapareció.
Inmediatamente, las autoridades de la Unidad Regional I dispusieron un operativo para intentar recapturar al evadido, que ahora enfrenta una causa por “evasión”.
Por otra parte, se inició un sumario interno para deslindar responsabilidades por la fuga.
